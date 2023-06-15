Владимир Путин поручил создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву создать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского институт по исследованию ЛГБТ-персон. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе первого чтения в Госдуме законопроекта о запрете трансгендерного перехода.
Мурашко ответил на вопрос депутата Анатолия Вассермана, работает ли министерство над исследованиями «психиатрических методов приведения этих представлений [о гендерных ролях и сексуальности] в соответствие с реальностью».
Министр заявил, что «это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку». По его словам, в новом институте будут исследовать в том числе «ряд поведенческих направлений, в том числе общественное поведение» ЛГБТ-людей.
Кроме того, Мурашко отметил, что российские научные центры уже ведут работу по исследованию гомосексуальных людей. Рассматривают ли отечественные ученые и чиновники возможность внедрения в стране конверсионной терапии, неясно.
Конверсионная терапия, направленная на попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность ЛГБТ-персон, в данный момент дискредитирована ВОЗ и приравнивается ООН к пыткам. ЛГБТК-активисты добиваются законодательного запрета на подобные практики по всему миру.
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