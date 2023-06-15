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Владимир Путин поручил создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву создать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского институт по исследованию ЛГБТ-персон. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе первого чтения в Госдуме законопроекта о запрете трансгендерного перехода.

Мурашко ответил на вопрос депутата Анатолия Вассермана, работает ли министерство над исследованиями «психиатрических методов приведения этих представлений [о гендерных ролях и сексуальности] в соответствие с реальностью».

Министр заявил, что «это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку». По его словам, в новом институте будут исследовать в том числе «ряд поведенческих направлений, в том числе общественное поведение» ЛГБТ-людей.

Кроме того, Мурашко отметил, что российские научные центры уже ведут работу по исследованию гомосексуальных людей. Рассматривают ли отечественные ученые и чиновники возможность внедрения в стране конверсионной терапии, неясно.

Конверсионная терапия, направленная на попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность ЛГБТ-персон, в данный момент дискредитирована ВОЗ и приравнивается ООН к пыткам. ЛГБТК-активисты добиваются законодательного запрета на подобные практики по всему миру.

В 2020 году более 370 религиозных лидеров призвали запретить конверсионную терапию. Тогда же Instagram* начал блокировать контент о конверсионной терапии.

В 2021 году на Netflix вышел документальный фильм о конверсионной терапии для гомосексуальных людей и так называемом движении «бывших геев». А в 2022 году во Франции ввели уголовную ответственность за «лечение» от гомосексуальности.

*Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Владимир ПутинМихаил МурашкоАнатолий Вассерман
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