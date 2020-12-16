Более 370 религиозных лидеров призвали запретить конверсионную терапию для ЛГБТ-людей

Более 370 религиозных лидеров из разных стран мира призвали запретить конверсионную терапию, направленную на попытки изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность ЛГБТ-людей. Об этом сообщила Би-би-си.

Архиепископ Десмонд Туту из Южной Африки, бывший главный раввин Ирландии Дэвид Розен и другие священнослужители подписали декларацию — ее представят на конференции, спонсируемой Министерством иностранных дел и по делам Содружества (FCDO).

К декларации присоединились представители всех основных мировых конфессий. Они высказали однозначное осуждение конверсионной терапии, которую ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл «абсолютно отвратительной» практикой.

Британское правительство намерено запретить конверсионную терапию, однако когда это будет сделано, неизвестно. На сегодняшний день подобные методики якобы лечения уже запрещены в Швейцарии и некоторых районах Австралии, Канады и США.