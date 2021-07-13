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Netflix показал трейлер документального фильма о конверсионной терапии для геев и лесбиянок

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:19

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма «Pray Away», посвященного конверсионной терапии для гомосексуальных людей. Картина режиссера Кристин Столакис выйдет на платформе 3 августа.

Лента расскажет о так называемом движении «бывших геев» и о международной организации «Исход», которую основали в 1970-х годах члены евангелической церкви, чтобы превращать гомосексуалов в гетеросексуалов.

Конверсионная терапия, которую практиковали в «Исходе», сейчас дискредитирована Всемирной организацией здравоохранения. ЛГБТК-активисты добиваются законодательного запрета на подобные вредные практики по всему миру.

В «Pray Away» бывшие участники «Исхода», а также геи и лесбиянки, которые пережили попытки изменить сексуальную ориентацию, рассказывают о взлете популярности конверсионной терапии и ее дальнейшем падении.

Продюсерами фильма стали Райан Мерфи («Хор», «Американская история ужасов», «Поза») и Джейсон Блум («Мы», «Черный клановец», «Сплит»). Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке 16 июня 2021 года.

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