Во Франции ввели уголовную ответственность за конверсионную терапию

Нижняя палата парламента Франции запретила проведение конверсионной терапии, также известной как «лечение» от гомосексуальности. За нее теперь можно получить уголовное наказание. Об этом сообщил ABC News.

Законопроект поддержали 142 члена палаты. Они выступили за наказание в виде лишения свободы до двух лет и штраф в размере 30 тыс. евро, если конверсионной терапии подверглись совершеннолетние люли.

Если пострадавшими от такого «лечения» были несовершеннолетние, ответственные за терапию могут быть осуждены вплоть до трех лет. Также с них взыщут штраф в размере 45 тыс. рублей.

«Закон о запрете конверсионной терапии принят единогласно! Давайте гордиться, этим недостойным практикам нет места в республике. Быть собой — не преступление, здесь нечего лечить», — написал в твиттере президент Эммануэль Макрон.

Макрон подпишет закон в ближайшее время. Спустя 14 дней после подписания президентом закон вступил в силу.

Летом 2021 года на Netflix появился документальный фильм «Pray Away», посвященный конверсионной терапии для гомосексуальных людей. Он рассказывает о так называемом движении «бывших геев» и международной организации «Исход».