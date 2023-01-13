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Соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:41

Соавтора сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает NBC.

Обвинения против сценариста выдвинула его бывшая девушка. По ее словам, в 2020 году Ройланд нанес ей телесные повреждения и незаконно лишал свободы.

Многие судебные документы остаются засекреченными. Однако стало известно, что в 2020 году соавтора «Рика и Морти» взяли под стражу, а затем освободили под залог в 50 тыс. долларов. Свою вину он не признал.

Адвокат Ройланда выразил уверенность в невиновности подзащитного и скорейшем закрытии дела. «Мы с нетерпением ждем возможности очистить имя Джастина и помочь ему двигаться вперед как можно быстрее», — сказал он.

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