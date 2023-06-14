В Стокгольме задержали двух экоактивисток, выливших краску на картину Клода Моне

В Стокгольме две экоактивистки устроили акцию в Национальном музее Швеции. Они размазали красную краску по стеклу, защищающему картину Клода Моне «Сад художника в Живерни», сообщил «Интерфакс».
Таким образом девушки пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата. Активистки приклеили себя к раме полотна. Вскоре они были задержаны, их собираются обвинить в вандализме при отягчающих обстоятельствах.
Пострадала ли картина в ходе акции, в полиции еще не сообщили. Одна из соратниц задержанных женщин Хелен Валльгррен отметила, что цель акции заключалась в призыве снизить выбросы парниковых газов в Швеции.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к этой климатической катастрофе и нашим требованиям восстановить угодья, в которых содержится большое количество углерода», — заявила она.
Ранее экоактивисты уже атаковали подобным образом шедевры живописи во многих странах. Во всех случаях они обливали теми или иными жидкостями картины, находящиеся под защитным стеклом.
В Италии участники экологического движения Last Generation облили супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель», а в Германии — картофельным пюре еще одно полотно Клода Моне. В Австрии от действий активистов пострадала работа Густава Климта «Смерть и жизнь».