В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Сеятель»

В октябре экоактивисты из разных движений устроили минимум четыре акции в Европе. 13 октября члены Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины исторического лондонского универмага Harrods, тремя днями позже два активиста движения в защиту климата вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне в музее под Берлином, а в последний день месяца участник Dernière Rénovation привязал себя к флагу на крыше Пантеона — усыпальницы выдающихся людей Франции в центре Парижа — и приспустил его.