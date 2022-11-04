В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Сеятель»

Четыре активистки экологического движения Last Generation («Последнее поколение») на выставке в Музее Палаццо Бонапарте облили овощным супом картину голландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель». Об этом сообщает агентство ANSA.
После обливания гороховым супом экоактивисты встали возле картины и начали выкрикивать лозунги против использования угля и углеродных выбросов и об изменении климата. Охрана закрыла залы выставки и вывела всех посетителей.
«Сеятель» закрыт защитным стеклом, поэтому, согласно официальным заявлениям, работа не пострадала. ANSA пишет, что это не первая подобная акция Last Generation — другие были за рубежом.
Полотно, написанное в 1888 году, принадлежит нидерландскому Музею Креллер-Мюллер.
В октябре экоактивисты из разных движений устроили минимум четыре акции в Европе. 13 октября члены Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины исторического лондонского универмага Harrods, тремя днями позже два активиста движения в защиту климата вылили банку картофельного пюре на картину Клода Моне в музее под Берлином, а в последний день месяца участник Dernière Rénovation привязал себя к флагу на крыше Пантеона — усыпальницы выдающихся людей Франции в центре Парижа — и приспустил его.