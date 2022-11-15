В Вене активисты облили черной краской картину Густава Климта «Смерть и жизнь»

«Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти — с другой. Об этом Густав Климт написал „Смерть и жизнь“ более 100 лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невообразимых масштабов, потому что, подобно героям Климта, не хотим принимать смертельную угрозу», — заявил один из участников акции. Другой же приклеил себя к стене возле облитой картины.