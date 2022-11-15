В Вене активисты облили черной краской картину Густава Климта «Смерть и жизнь»

Активисты экологического движения «Последнее поколение» облили черной масляной краской картину Густава Климта «Смерть и жизнь» в венском Музее Леопольда. Об этом сообщает издание Orf.at.
«Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти — с другой. Об этом Густав Климт написал „Смерть и жизнь“ более 100 лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невообразимых масштабов, потому что, подобно героям Климта, не хотим принимать смертельную угрозу», — заявил один из участников акции. Другой же приклеил себя к стене возле облитой картины.
Активисты призвали остановить бурение нефтяных и газовых скважин, а вместо этого ввести разумные меры жесткой экономии. «Мы мчимся в климатический ад, мы знаем об этой проблеме уже 50 лет. Сейчас выбросы выше, чем когда‑либо, жара, засухи. Сельское хозяйство больше не будет работать, людям будет нечего есть», — заявили они.
По словам участников акции, использованная краска нетоксична, безвредна для окружающей среды и легко смывается. Полотно было закрыто защитным стеклом, картина и рама не пострадали.
Австрийская музейная ассоциация призвала активистов воздержаться от всего, «что ставит под угрозу сохранение природного и культурного наследия». Вместе с тем организация пообещала, что музеи «в своих выставочных и образовательных программах будут вносить общественно значимый вклад в обсуждение изменений на нашей планете и в нашей жизни, вызванных вмешательством человека и их негативным воздействием на климат и природу».
За последний месяц экоактивисты в Европе устроили несколько схожих акций, обливая музейные экспонаты супом, картофельным пюре или краской. В это время они требовали принять меры по защите природы и против изменения климата. В отношении активистов, которые облили супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» на выставке в Риме, завели уголовное дело.