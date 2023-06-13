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Мантуров: завод Toyota в Петербурге продали без опциона на обратный выкуп

Виктория Шанина
Сегодня в 09:43

Сделка по продаже российских активов японского автопроизводителя Toyota не предусматривает возможности обратного выкупа. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В частности, без опциона на обратный выкуп продали завод в Петербурге, включая здание, оборудование и территорию, на которой оно стоит.

Покупателем российских активов Toyota стало ФГУП «НАМИ». Сделка была заключена в конце весны, уточнил Мантуров. Ее подробности не раскрывались.

Петербургский завод выпускал до 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие работало с конца 2007 года и выпускало модели RAV4 и Camry. Согласно контракту, Toyota инвестировала в завод около 20 млрд рублей.

В марте 2022 года Toyota сообщила, что не планирует сворачивать бизнес в России на фоне военной операции на Украине. Однако уже в сентябре прошлого года закрыла завод в Петербурге, а чуть позже пообещала сократить весь штат производства до конца 2022-го.

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Денис Мантуров
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