Мантуров: завод Toyota в Петербурге продали без опциона на обратный выкуп

Сделка по продаже российских активов японского автопроизводителя Toyota не предусматривает возможности обратного выкупа. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
В частности, без опциона на обратный выкуп продали завод в Петербурге, включая здание, оборудование и территорию, на которой оно стоит.
Покупателем российских активов Toyota стало ФГУП «НАМИ». Сделка была заключена в конце весны, уточнил Мантуров. Ее подробности не раскрывались.
Петербургский завод выпускал до 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие работало с конца 2007 года и выпускало модели RAV4 и Camry. Согласно контракту, Toyota инвестировала в завод около 20 млрд рублей.