Toyota уволит всех сотрудников российского автозавода к концу года

Японский автоконцерн Toyota уволит всех сотрудников российского завода, расположенного в Петербурге, к концу 2022 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Процесс увольнения на заводе начался уже 14 ноября. В данный момент, как отчитались в компании, уволили по соглашению сторон большую часть сотрудников. Остались в штате 137 человек.
Ранее в комитете по труду и занятости Петербурга рассказывали, что на предприятии в простое находились 1937 работников. Общее число сотрудников «Тойота Мотор» в сентябре 2022 года составляло более 2300 человек.
Производство автомобилей на заводе прекратили по решению Минпромторга, о котором стало известно в конце сентября. Toyota продолжит поддержку дилерской сети и обслуживание уже купленных машин, в том числе бренда Lexus.
Согласно документам компании, остановка производства в России обойдется в 97млрд йен (свыше 650 млн долларов). «Сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов», — отметил главный бухгалтер концерта Масахиро Ямамото.
Петербургский завод выпускал до 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие работало с конца 2007 года и выпускало модели RAV4 и Camry. Согласно контракту, Toyota инвестировала в завод около 20 млрд рублей.