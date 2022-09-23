Toyota прекращает производство автомобилей в России

Японская компания Toyota закрывает завод в Петербурге и таким образом прекращает производство автомобилей в России, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Затем эту информацию подтвердил Минпромторг.

C начала марта предприятие в поселке Шушары находилось в простое из‑за логистических сложностей. Нынешнее решение связано с «невозможностью возобновить ритмичные поставки», сообщили собеседники газеты.

Завод будет законсервирован. Близкий к властям города источник сказал газете, что городская администрация вместе с компанией рассмотрят вариант продажи активов. Выпуск автомобилей Toyota на предприятии не возобновится, сообщил другой источник «Коммерсанта».

Также предполагается «оптимизация деятельности» московского представительства Toyota. По информации газеты, компания хочет «нормально» расстаться с сотрудниками как завода, так и офиса — им будут предложены повышенные выплаты. Речь может идти о как минимум 12 окладах.

Производство Toyota в России стартовало в 2007 году. Предприятие выпускало модели Rav4 и Camry в рамках заключенного Минпромторгом контракта, передает «Интерфакс». Агентство уточняет, что общая сумма инвестиций со стороны японской компании по нему заявлялась на уровне 20 млрд рублей. Мощности завода были рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.