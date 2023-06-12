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«Мой самый большой страх»: что пользователи твиттера боятся узнать о своих партнерах

Максим Саблин
Сегодня в 17:26

В твиттере зафорсили картинку «Мой самый большой страх». С ее помощью можно рассказать о качествах, которые пугают в партнере или хотя бы вызывают опасения.

Оригинальное изображение запостил пользователь под ником с юзернеймом @Alievvvvvvv. На нем парень и девушка целуются, и если у него в голове только она, то подруга держит на уме ещё 11 мужчин. «Мой самый большой страх», — признается автор.

Не все пользователи поняли, что именно изображено. В первую очередь, благодаря именно таким людям картинка разлетелась по твиттеру.

Что если у девушки на самом деле 11 субличностей как у Билли Миллигана? А вдруг она думает про Лапенко? Или всё ещё хуже и она поклонница эротических фанфиков?

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Более сообразительные взяли шаблон на вооружение и предложили свои варианты «красных флагов» и качеств, которые могли бы напугать. Например, кто‑то очень боится встретить поклонника окрошки на кефире, парня-вегана, музыканта или активного пользователя твиттера.

У кого‑то страхи более примитивные и они боятся не сойтись во взглядах на популярную франшизу или персонажей популярных видеоигр.

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Ранее соцсеть коротких сообщений радовала нас четкими параллелями между клипом певца Шамана и Дрейка. Также ее пользователи придумывали оригинальные сравнения для единственного оригинального фотопортрета Николая Гоголя.

Ну и конечно, твиттер остается одной из лучший площадок для выражения мнений, например, о встречах Екатерины Мизулиной с рэперами.

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Николай ГогольЕкатерина Мизулина
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