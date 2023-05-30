«Два билета на Барби» и вайбы Кадырова: что интернет думает о встречах Мизулиной с рэперами

Инстасамка, Moneyken и Хофманнита выложили совместные фото с Екатериной Мизулиной. По словам главы Лиги безопасного интернета, на встрече присутствовали также представители родительской общественности, а рэперы пообещали «удалить все треки, которые содержат опасную информацию».