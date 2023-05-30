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«Два билета на Барби» и вайбы Кадырова: что интернет думает о встречах Мизулиной с рэперами

Максим Саблин
Сегодня в 14:17

Инстасамка, Moneyken и Хофманнита выложили совместные фото с Екатериной Мизулиной. По словам главы Лиги безопасного интернета, на встрече присутствовали также представители родительской общественности, а рэперы пообещали «удалить все треки, которые содержат опасную информацию».

Ранее на встречу к Мизулиной приезжал Scally Milano. Сообщали и о приезде в офис Лиги Blago White, Uglystephan, Молодого Платона, Шайни и Pinq.

Конечно, встреча популярных рэперов с самым агрессивным цензором интернета не осталась незамеченной фанатами. Кто‑то был ей очень недоволен:

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Другие гадали, зачем Мизулина так яростно атакует артистов, а затем с ними встречается.

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Кто‑то отметил сходство тактики Мизулиной с идеями другого политика.

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А ещё пользователи твиттера искали забавные сходства, подметили очень большую куртку Инстасамки и представляли, где ещё могла бы случиться такая встреча.

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Екатерина Мизулина
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