«Два билета на Барби» и вайбы Кадырова: что интернет думает о встречах Мизулиной с рэперами

Инстасамка, Moneyken и Хофманнита выложили совместные фото с Екатериной Мизулиной. По словам главы Лиги безопасного интернета, на встрече присутствовали также представители родительской общественности, а рэперы пообещали «удалить все треки, которые содержат опасную информацию».
Ранее на встречу к Мизулиной приезжал Scally Milano. Сообщали и о приезде в офис Лиги Blago White, Uglystephan, Молодого Платона, Шайни и Pinq.
Конечно, встреча популярных рэперов с самым агрессивным цензором интернета не осталась незамеченной фанатами. Кто‑то был ей очень недоволен:
Другие гадали, зачем Мизулина так яростно атакует артистов, а затем с ними встречается.
Кто‑то отметил сходство тактики Мизулиной с идеями другого политика.
А ещё пользователи твиттера искали забавные сходства, подметили очень большую куртку Инстасамки и представляли, где ещё могла бы случиться такая встреча.