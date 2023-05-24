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Похож на Джонни Деппа и Эдгара Аллана По: в твиттере обсуждают единственное прижизненное фото Гоголя

Анна Красюк
Сегодня в 15:01

Пользовательница твиттера @rosya_why обнаружила в сети единственную прижизненную фотографию Николая Гоголя. Писатель попал на групповой снимок, сделанный фотографом Сергеем Левицким в 1845 году в Риме. Классик стоит в центре кадра, отрешенно глядя в сторону и опираясь на трость. По наблюдению @rosya_why, на этом фото он довольно серьезно отличается от собственного изображения на известном портрете, написанном Федором Моллером в 1841 году. Тогда Гоголь уже был в Италии и заказал художнику работу, чтобы отправить ее матери. «Перед нами так‑то хардкорная полтавская версия Эдгара Аллана По», — пишет пользовательница, сравнивая классика на фото с американским писателем.

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Комментаторы пытаются понять, кого еще им напоминает суровый Гоголь. Среди вариантов — Джонни Депп в фильме «Человек, который плакал» 2000 года, актер Леонид Филатов, Остап Бендер из «12 стульев» в исполнении Андрея Миронова и даже Северус Снейп.

«Именно так должен выглядеть автор „Страшной мести“», — утверждают под твитом, вспоминая крайне мрачные и пугающие произведения классика. Другие восхищаются столь характерной внешностью: «Шикарный нос и восхитительные скулы, какой он на самом деле суровый и красивый!»

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Эдгар АлланДжонни ДеппНиколай ГогольСергей ЛевицкийЛеонид ФилатовОстап БендерАндрей Миронов
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