В твиттере заметили, что новый клип Шамана местами похож на «Falling Back» Дрейка

Блогер Анатолий Ноготочки заметил, что некоторые кадры в клипе Шамана на «Мед» похожи на видео Дрейка. Он сравнил их в своем твиттере и назвал это импортозамещением.
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После релиза клипа на «Мед» некоторые фанатки обвинили Шамана в «пропаганде многоженства» и «нетрадиционных ценностей», «подрывании института здоровой семьи». «Как‑то странно и неприятно от вас получать такое. Бедная ваша жена», — писали комментаторы под клипом.
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