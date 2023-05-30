В твиттере заметили, что новый клип Шамана местами похож на «Falling Back» Дрейка

Клип на «Falling Back» Дрейка вышел в прошлом году. По сюжету рэпер женится на сотне девушек в церемониальном зале. Сюжет видео Шамана схож: исполнитель рассылает ста своим поклонницам письма с предложением, а потом приглашает всех в ЗАГС.