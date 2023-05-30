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В твиттере заметили, что новый клип Шамана местами похож на «Falling Back» Дрейка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Блогер Анатолий Ноготочки заметил, что некоторые кадры в клипе Шамана на «Мед» похожи на видео Дрейка. Он сравнил их в своем твиттере и назвал это импортозамещением.

Клип на «Falling Back» Дрейка вышел в прошлом году. По сюжету рэпер женится на сотне девушек в церемониальном зале. Сюжет видео Шамана схож: исполнитель рассылает ста своим поклонницам письма с предложением, а потом приглашает всех в ЗАГС.

Пользователь с ником Илья Кролик поправил Анатолия: он заметил сходство еще 27 мая.

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После релиза клипа на «Мед» некоторые фанатки обвинили Шамана в «пропаганде многоженства» и «нетрадиционных ценностей», «подрывании института здоровой семьи». «Как‑то странно и неприятно от вас получать такое. Бедная ваша жена», — писали комментаторы под клипом.

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