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Мизулина провела стрим «концерта» в честь Дня России в Minecraft

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:20

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина появилась на стриме «концерта» в честь Дня России в игре Minecraft. Вместе с ней песни Шамана слушали блогеры Filipinisbro и Evgexa.

Мизулина и блогеры пришли на сервер с отстроенным из кубов стадионом «Лужники». На нем включали песни Стаса Михайлова, Шамана, Полины Гагариной и Сергея Лазарева, а после исполнили российский гимн.

В агентстве «Ближе», организовавшем «концерт», рассказали «Подъему», что провести стрим с Мизулиной решили для того, чтобы показать ей интернет «еще с одной стороны». «Мероприятие прошло хорошо. Немного расстраивали многомиллионные DDoS-атаки, из‑за которых зрители могли наблюдать определенные перебои с изображением», — посетовали там.

Екатерина Мизулина известна тем, что направляет в правоохранительные органы заявления на музыкантов и других медийных личностей с просьбой проверить их деятельность. Так, накануне в Казани и Нижнем Новгороде отменили концерты Big Baby Tape, а за день до этого она попросила СК, МВД и прокуратуру проверить тексты рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ.

Некоторые из атакованных ею артистов — например, Инстасамка, Scally Milano и Hofmannita — пришли к Мизулиной, попросили у нее прощения и пообещали сменить вектор творчества на более позитивный, а мат из песен убрать.

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Екатерина МизулинаСтас МихайловПолина ГагаринаСергей Лазарев
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