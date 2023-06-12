Мизулина провела стрим «концерта» в честь Дня России в Minecraft

Екатерина Мизулина известна тем, что направляет в правоохранительные органы заявления на музыкантов и других медийных личностей с просьбой проверить их деятельность. Так, накануне в Казани и Нижнем Новгороде отменили концерты Big Baby Tape, а за день до этого она попросила СК, МВД и прокуратуру проверить тексты рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ.