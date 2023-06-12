Мизулина провела стрим «концерта» в честь Дня России в Minecraft

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина появилась на стриме «концерта» в честь Дня России в игре Minecraft. Вместе с ней песни Шамана слушали блогеры Filipinisbro и Evgexa.
Мизулина и блогеры пришли на сервер с отстроенным из кубов стадионом «Лужники». На нем включали песни Стаса Михайлова, Шамана, Полины Гагариной и Сергея Лазарева, а после исполнили российский гимн.
В агентстве «Ближе», организовавшем «концерт», рассказали «Подъему», что провести стрим с Мизулиной решили для того, чтобы показать ей интернет «еще с одной стороны». «Мероприятие прошло хорошо. Немного расстраивали многомиллионные DDoS-атаки, из‑за которых зрители могли наблюдать определенные перебои с изображением», — посетовали там.
Екатерина Мизулина известна тем, что направляет в правоохранительные органы заявления на музыкантов и других медийных личностей с просьбой проверить их деятельность. Так, накануне в Казани и Нижнем Новгороде отменили концерты Big Baby Tape, а за день до этого она попросила СК, МВД и прокуратуру проверить тексты рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ.