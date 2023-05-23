Hofmannita пообещала Мизулиной исправиться, выступить в Крыму и попросила не отменять ее концерты

Певица Hofmannita написала покаянное письмо главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В нем певица заявила, что изменила свое творчество и теперь пропагандирует исключительно ЗОЖ, не критиковала Российскую армию и запланировала выступления в Крыму, а также попросила остановить необоснованную отмену ее концертов.
Hofmannita указывает, что в ее карьере были как положительные, так и негативные события, и в СМИ она попадала не всегда «в положительном ключе». «Я очень сильно жалею о событиях тех времен, но каждый поступок давал для меня свой урок, и я хотела становится только лучше, как и для аудитории, так и для общества», — говорит она.
По словам певицы, она уже давно изменила свой образ — и теперь не безбашенная девушка, а «творческий персонаж, который пишет музыку о фантазиях с подкреплением литературных механик русского языка». Еще полгода назад она заглушила мат в прошлых треках или «вовсе вырезала» их, говорит артистка. Теперь она и ее команда «пропагандируют только здоровый образ жизни».
Кроме того, после начала СВО, как пишет Hofmannita, она не критиковала Российскую армию, а «напротив, поддерживала присоединение Крымских территорий», за что ее заблокировали в инстаграме* (сейчас аккаунт певицы в нем активен). Этим летом она запланировала концерты в Симферополе и Севастополе, из страны не уезжала и «всегда была открыта к сотрудничеству и помощи для вразумления неокрепших умов подростков».
«Я и моя команда согласны, что в моем творчестве было много спорных моментов, которые могли сформировать неправильное впечатление о моей личности, но я обещаю, что такого больше не будет. Мы просим Вас пересмотреть свое мнение насчет меня, мы готовы доказывать и дальше, что мы творческие люди, которые хотят дарить свою музыку своим слушателям. Просим Вас помочь остановить необоснованную отмену концертов и снять с нас ограничения касаемо самой концертной деятельности, потому что это наша работа, мы на это живем и развиваемся. Всегда открыты к сотрудничеству и диалогу с Вами или Вашей командой, как лучше улучшать наше общество и вразумлять умы аудиторий», — заключила певица.
После начала военной операции на Украине Лига безопасного интернета под предводительством Екатерины Мизулиной активизировала деятельность по борьбе с «деструктивными» блогерами и музыкантами. После ее жалоб были отменены концерты Loqiemean и Scally Milano, блогер Некоглай был выдворен из страны.
Scally Milano заявил Мизулиной, что осознал свои ошибки и полностью пересмотрит взгляд на творчество, сменив тематику «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям». Он пообещал удалить из сети треки с упоминанием наркотиков, к которым возникли вопросы у правоохранителей, а ряд старых песен переформатировать. Мизулина в ответ попросила СК отменить проверку песен исполнителя.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.