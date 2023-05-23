Hofmannita пообещала Мизулиной исправиться, выступить в Крыму и попросила не отменять ее концерты

«Я и моя команда согласны, что в моем творчестве было много спорных моментов, которые могли сформировать неправильное впечатление о моей личности, но я обещаю, что такого больше не будет. Мы просим Вас пересмотреть свое мнение насчет меня, мы готовы доказывать и дальше, что мы творческие люди, которые хотят дарить свою музыку своим слушателям. Просим Вас помочь остановить необоснованную отмену концертов и снять с нас ограничения касаемо самой концертной деятельности, потому что это наша работа, мы на это живем и развиваемся. Всегда открыты к сотрудничеству и диалогу с Вами или Вашей командой, как лучше улучшать наше общество и вразумлять умы аудиторий», — заключила певица.