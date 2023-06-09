Мосгорсуд смягчил приговор Майклу Калви и другим фигурантам дела, связанного с Baring Vostok

Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года: их обвинили в растрате денег банка «Восточный». По мнению следствия, предприниматели выдали невозвратный кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро, а также убедили акционеров «Восточного» вместо возврата долга передать банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group — их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.