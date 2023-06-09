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Мосгорсуд смягчил приговор Майклу Калви и другим фигурантам дела, связанного с Baring Vostok

Виктория Шанина
Сегодня в 16:05

Мосгорсуд сократил условный срок основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Об этом пишет «Интерфакс».

Срок Калви сокращен с 5,5 года лишения свободы условно до 4,5 с испытательным сроком в течение 4 лет. Операционному партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю наказание снизили с 4,5 года условно до 3,5 с аналогичным испытательным сроком.

Директору Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину, партнеру компании Вагану Абгаряну, бывшему генеральному директору компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, экс-директору банка «Восточный» по инвестициям Александру Цакунову, а также экс-председателю правления банка Алексею Кордичеву условное лишение свободы сократили либо на год, либо на шесть месяцев.

В остальном приговор остается без изменений. Апелляции, которые подавали фигуранты дела с требованием отменить приговор, не удовлетворили. Приговор уже вступил в законную силу.

Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года: их обвинили в растрате денег банка «Восточный». По мнению следствия, предприниматели выдали невозвратный кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро, а также убедили акционеров «Восточного» вместо возврата долга передать банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group — их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

Приговоры против Майкла Калви и Филиппа Дельпаля были вынесены еще в августе 2021 года. Первому дали 5,5 года лишения свободы условно, второму — 4,5 условно. Также для них был установлен 5-летний испытательный срок. Остальным фигурантам назначили наказание от 3,5 до 5 лет лишения свободы условно.

В марте 2023-го с Калви и Дельпаля сняли запрет определенных действий и они покинули Россию. На заседании, на котором им смягчили приговоры, француз и американец присутствовать не смогли, поскольку не получили виз.

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Майкл КалвиФилипп ДельпальИван ЗюзинВаган АбгарянМаксим ВладимировАлексей Кордичев
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