Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию после отмены приговора

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль покинули Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на их адвокатов в Мосгорсуде.
Информированный источник агентства заявляет, что Калви и Дельпаль вернулись в родные страны — США и Францию. Сделали они это после отмены им меры пресечения.
Приговоры против Майкла Калви и Филиппа Дельпаля были вынесены еще в августе 2021 года. Первому дали 5,5 года лишения свободы условно, второму — 4,5 года условно. Также для них был установлен пятилетний испытательный срок.
Условные сроки получили и другие фигуранты дела Baring Vostok — топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов и экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев. Им назначили наказание от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно.
Никто из фигурантов дела вину не признал. Калви и Дельпаль оспорили приговор Мещанского суда Москвы от августа 2021 года и подали жалобу на него, которая будет рассмотрена 24 августа. Заседание пройдет в Мосгорсуде, Калви и Дельпаля на нем не будет.
Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года. Их обвинили в растрате денег банка «Восточный». По мнению следствия, предприниматели выдали невозвратный кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро, а также убедили акционеров «Восточного» вместо возврата долга передать банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group — их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.
Фонд Baring Vostok играет важную роль в истории российского бизнеса. Он был одним из первых инвесторов в «Яндексе», а также вкладывался в «Авито», «Иви», «Озон», Profi.ru, «Тинькофф Банк» и другие компании. В 2019 году Baring Vostok должен был открыть новый фонд в России, но не стал этого делать из‑за «противоречий в российском и международном арбитражном законодательстве» и незащищенности инвесторов.