Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию после отмены приговора

Фонд Baring Vostok играет важную роль в истории российского бизнеса. Он был одним из первых инвесторов в «Яндексе», а также вкладывался в «Авито», «Иви», «Озон», Profi.ru, «Тинькофф Банк» и другие компании. В 2019 году Baring Vostok должен был открыть новый фонд в России, но не стал этого делать из‑за «противоречий в российском и международном арбитражном законодательстве» и незащищенности инвесторов.