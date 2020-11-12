Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви освободили из‑под домашнего ареста

Верховный суд освободил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из‑под домашнего ареста, сообщило РИА «Новости».

По мнению суда, меру пресечения для обвиненного в растратах бизнесмена необходимо смягчить в связи с состоянием его здоровья. Калви недавно перенес операцию и, как утверждают медики, нуждается в прогулках на свежем воздухе «для восполнения недостатка витамина D».

Калви по-прежнему нельзя будет покидать дом с 22.00 до 6.00, общаться с обвиняемыми и свидетелями, а также посещать банк «Восточный». Кроме того, суд снял арест с части имущества предпринимателя и других фигурантов дела.

«Каких‑либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалась для нее, в ходатайстве не изложено», — отметил судья.

После оглашения решения Калви рассказал журналистам, что планирует в ближайшее время вернуться к работе. Освобождение из‑под домашнего ареста он назвал «позитивным шагом, но еще не окончательной победой».

Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года. Их обвинили в растрате денег банка «Восточный». По мнению следствия, предприниматели выдали невозвратный кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро, а также убедили акционеров «Восточного» вместо возврата долга передать банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group — их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.