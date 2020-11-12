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Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви освободили из‑под домашнего ареста

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:04

Верховный суд освободил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из‑под домашнего ареста, сообщило РИА «Новости».

По мнению суда, меру пресечения для обвиненного в растратах бизнесмена необходимо смягчить в связи с состоянием его здоровья. Калви недавно перенес операцию и, как утверждают медики, нуждается в прогулках на свежем воздухе «для восполнения недостатка витамина D».

Калви по-прежнему нельзя будет покидать дом с 22.00 до 6.00, общаться с обвиняемыми и свидетелями, а также посещать банк «Восточный». Кроме того, суд снял арест с части имущества предпринимателя и других фигурантов дела.

«Каких‑либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалась для нее, в ходатайстве не изложено», — отметил судья.

После оглашения решения Калви рассказал журналистам, что планирует в ближайшее время вернуться к работе. Освобождение из‑под домашнего ареста он назвал «позитивным шагом, но еще не окончательной победой».

Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года. Их обвинили в растрате денег банка «Восточный». По мнению следствия, предприниматели выдали невозвратный кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро, а также убедили акционеров «Восточного» вместо возврата долга передать банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group — их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

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