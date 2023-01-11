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Оксимирона* признали виновным в призывах к сепаратизму из‑за песни «Ойда»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:58

Октябрьский районный суд Петербурга признал Оксимирона* виновным по части 2 статьи 20.3.2 КоАП — призывы к сепаратизму. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Рэпера оштрафовали на 70 тыс. рублей. Сам музыкант на заседание не явился.

Экспертиза, результаты которой представили в суде, обнаружила в треке «Ойда» «публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, представленное в формате лозунга».

В свою очередь сотрудники СПбГУ сочли, что «представленный материал содержит признаки призывов к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ».

Все это из‑за строчки «Ингрия будет свободной», произнесенной артистом в конце трека «Ойда». Оксимирон выпустил его в сентябре прошлого года, вскоре после возвращения в Россию.

Ингрия, или Ингерманландия, — историческое название территории, на которой расположен Петербург. Свободная Ингрия — идея отделения Петербурга от России, но в городе ее воспринимают скорее в шуточном ключе.

В октябре Лига безопасного интернета потребовала признать трек «Ойда» экстремистским, в декабре на исполнителя завели административное дело о призывах к сепаратизму, а прокуратура попросила заблокировать песню.

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом России иноагентом.

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