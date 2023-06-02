«Он есть, он был, он есть»: дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни ее отца с деменцией

«Я постоянно мечусь между настоящим и прошлым, когда говорю о Брюсе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды на отца, от которых я так не хочу отказываться. Я всегда узнавала в себе элементы его личности, и я просто знаю, что мы стали бы хорошими друзьями, если бы только было больше времени. Он был крутым и очаровательным, ловким, стильным, милым и немного эксцентричным — и я принимаю все это. Это гены, которые я унаследовала от него», — отметила Таллула.