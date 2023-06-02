«Он есть, он был, он есть»: дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни ее отца с деменцией

Дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала в интервью Vogue о самочувствии ее 68-летнего отца. В феврале этого года звезде «Крепкого орешка» диагностировали лобно-височную деменцию.
По словам девушки, отец все еще узнает ее, за исключением «редких плохих дней». Она пояснила, что отличие между лобно-височной деменцией и болезнью Альцгеймера в том, что при первой на ранних стадиях нарушаются речь и моторика, тогда как последняя характеризуется значительной потерей памяти.
«Я постоянно мечусь между настоящим и прошлым, когда говорю о Брюсе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды на отца, от которых я так не хочу отказываться. Я всегда узнавала в себе элементы его личности, и я просто знаю, что мы стали бы хорошими друзьями, если бы только было больше времени. Он был крутым и очаровательным, ловким, стильным, милым и немного эксцентричным — и я принимаю все это. Это гены, которые я унаследовала от него», — отметила Таллула.
Она сказала, что сейчас ее отец большую часть времени проводит на первом этаже дома, в большой кухне-столовой-гостиной или в своем кабинете. Когда девушка приходит к нему в гости, она постоянно делает множество фотографий, ищет «сокровища в вещах», на которые раньше не обращала внимания.
«Недавно я нашла там клочок бумаги, на котором он написал просто: „Майкл Джордан“. Хотела бы я знать, о чем он думал (в любом случае я взяла его!). Комната заполнена собранными им безделушками: старинные игрушечные машинки, монеты, камни, предметы из латуни. Ему нравятся вещи, которые кажутся тяжелыми в руке, которые можно крутить в пальцах. Всегда играет музыка. Мой папа сам по себе превосходный музыкант, опытный игрок на губной гармошке», — заявила Таллула, отметив, что болезнь не повлияла на подвижность Брюса.
В марте 2022 года близкие Брюса Уиллиса сказали, что актер завершает карьеру, поскольку у него развилось расстройство речи. В феврале 2023-го стал известен точный диагноз. Родственники актера отметили, что эффективных методов лечения лобно-височной деменции сегодня не существует. Жена Уиллиса попросила папарацци сохранять дистанцию с актером.