Жена Брюса Уиллиса попросила папарацци сохранять дистанцию с актером

Эмма рассказала о недавнем случае, когда Брюса сфотографировали за чашкой кофе с друзьями в Санта-Монике. Она, казалось, пыталась сдерживать слезы, когда говорила об этом и просила соблюдать дистанцию: «Итак, это сообщение адресовано фотографам и операторам, которые пытаются заполучить эксклюзивные фото моего мужа. Просто сохраняйте дистанцию. Я знаю, что это ваша работа, но, может быть, у вас получится соблюдать дистанцию».