Жена Брюса Уиллиса попросила папарацци сохранять дистанцию с актером

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг попросила фотографов и операторов сохранять дистанцию с актером, которому в середине февраля диагностировали лобно-височную деменцию. Свою просьбу она опубликовала в инстаграме*.
«Если вы тот, кто ухаживает за человеком с деменцией, то вы знаете, каким трудным и напряженным может быть процесс вывести кого‑то в мир — даже просто чтобы выпить чашечку кофе», — сказала Эмма. В ее планах «повысить осведомленность» о деменции и трудностях, с которыми приходится сталкиваться близким страдающего этой болезнью человека.
Эмма рассказала о недавнем случае, когда Брюса сфотографировали за чашкой кофе с друзьями в Санта-Монике. Она, казалось, пыталась сдерживать слезы, когда говорила об этом и просила соблюдать дистанцию: «Итак, это сообщение адресовано фотографам и операторам, которые пытаются заполучить эксклюзивные фото моего мужа. Просто сохраняйте дистанцию. Я знаю, что это ваша работа, но, может быть, у вас получится соблюдать дистанцию».
Она попросила ничего не кричать Уиллису, в том числе разные звуки, не спрашивать о его делах и других вещах. «Позвольте нашей семье или тому, кто был с ним в тот день, иметь возможность безопасно доставить его из точки А в точку Б», — закончила Эмма.
Эмма и Брюс женаты с 2009 года и имеют двух дочерей — 10-летнюю Мейбл Рей и 8-летнюю Эвелин Пенн. У Брюса также есть три уже взрослые дочери от его бывшей жены Деми Мур — Румер Гленн, Скаут ЛаРю и Таллула Белль.
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