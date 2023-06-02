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Twitter могут переименовать в X

Виктория Шанина
Сегодня в 11:14

Владелец Twitter Илон Маск в интервью The Babylon Bee заявил, что соцсети больше подошло бы название X. Ролик можно посмотреть тут.

Новость подхватил аккаунт T (w)itter Daily News, заявив, что платформу могут переименовать. В комментарии к твиту Маск ответил: «Это правда».

По мнению бизнесмена, по сравнению с устаревшим Twitter, в соцсети X будет более широкий спектр длинных текстов, видео, обмена сообщениями и финансовых услуг.

«[Название] Twitter, я думаю, не подходит для этого», — сказал Илон Маск.

Он добавил, что «верит в описательный брендинг». В отличие от Twitter, X «может означать что угодно».

Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре прошлого года и сразу зашел в компанию с реформами. В частности, синие галочки верификации теперь платные, связанные с государствами СМИ больше не получают маркировку, обладатели подписки Twitter Blue могут публиковать двухчасовые видео, а в будущем в соцсети появятся звонки и видеочат.

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