Twitter могут переименовать в X

По мнению бизнесмена, по сравнению с устаревшим Twitter, в соцсети X будет более широкий спектр длинных текстов, видео, обмена сообщениями и финансовых услуг.
«[Название] Twitter, я думаю, не подходит для этого», — сказал Илон Маск.
Он добавил, что «верит в описательный брендинг». В отличие от Twitter, X «может означать что угодно».
Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре прошлого года и сразу зашел в компанию с реформами. В частности, синие галочки верификации теперь платные, связанные с государствами СМИ больше не получают маркировку, обладатели подписки Twitter Blue могут публиковать двухчасовые видео, а в будущем в соцсети появятся звонки и видеочат.