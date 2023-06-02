Twitter могут переименовать в X

Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре прошлого года и сразу зашел в компанию с реформами. В частности, синие галочки верификации теперь платные, связанные с государствами СМИ больше не получают маркировку, обладатели подписки Twitter Blue могут публиковать двухчасовые видео, а в будущем в соцсети появятся звонки и видеочат.