Маск анонсировал звонки и видеочат в твиттере

«Скоро будет голосовой и видеочат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал он в своем твиттере.
Предприниматель также заявил, что с 11 мая личные сообщения в соцсети начнут шифроваться. Он отметил, что теперь не сможет раскрыть чужую личную переписку в твиттере, «даже если к моей голове приставят пистолет».
В последней версии приложения, по его словам, появилась возможность отвечать в личку на любой твит в ветке, кроме самого последнего. Также можно использовать любой эмодзи в качестве реакции.
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