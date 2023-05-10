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Маск анонсировал звонки и видеочат в твиттере

Семён Гудошников
Сегодня в 11:39

В твиттере скоро появятся звонки и видеочат, заявил владелец соцсети Илон Маск.

«Скоро будет голосовой и видеочат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал он в своем твиттере.

Предприниматель также заявил, что с 11 мая личные сообщения в соцсети начнут шифроваться. Он отметил, что теперь не сможет раскрыть чужую личную переписку в твиттере, «даже если к моей голове приставят пистолет».

В последней версии приложения, по его словам, появилась возможность отвечать в личку на любой твит в ветке, кроме самого последнего. Также можно использовать любой эмодзи в качестве реакции.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за 44 млрд долларов в октябре прошлого года и с тех пор внедрил множество нововведений. Из недавних: синие галочки верификации стали платными, СМИ, связанные с государствами, перестали маркировать, появилась платная подписка на избранные твиты.

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