Обладателям подписки Twitter Blue разрешили загружать в соцсеть двухчасовые видео

Обладатели подписки Twitter Blue получили возможность загружать в соцсеть видео длительностью до двух часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Илона Маска.
Максимальный объем загружаемых видео составит 8 гигабайт. Выкладывать их на платформу теперь могут все верифицированные подписчики — с марта ими могут стать пользователи из любых стран мира.
Подписка Twitter Blue — одно из нововведений платформы микроблогов Twitter, которое произошло после покупки соцсети Илоном Маском. Подписка, в частности, позволяет получить галочку подлинности аккаунта (раньше они были бесплатными).
Кроме того, подписка дает другие дополнительные возможности пользователям. С ее помощью они могут видеть меньше рекламы, получать ранний доступ к нововведениях, а их сообщения показываются выше при поиске.