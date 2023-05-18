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Обладателям подписки Twitter Blue разрешили загружать в соцсеть двухчасовые видео

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

Обладатели подписки Twitter Blue получили возможность загружать в соцсеть видео длительностью до двух часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Илона Маска.

Максимальный объем загружаемых видео составит 8 гигабайт. Выкладывать их на платформу теперь могут все верифицированные подписчики — с марта ими могут стать пользователи из любых стран мира.

Подписка Twitter Blue — одно из нововведений платформы микроблогов Twitter, которое произошло после покупки соцсети Илоном Маском. Подписка, в частности, позволяет получить галочку подлинности аккаунта (раньше они были бесплатными).

Кроме того, подписка дает другие дополнительные возможности пользователям. С ее помощью они могут видеть меньше рекламы, получать ранний доступ к нововведениях, а их сообщения показываются выше при поиске.

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