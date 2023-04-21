Twitter начал удалять синие галочки и отказался от маркировки «СМИ, связанных с государством»

Twitter начал удалять галочки верификации у пользователей, не оплативших подписку Twitter Blue. Об этом сообщает CNN.
В частности, синяя галочка пропала из аккаунтов Папы Римского, экс-президента США Дональда Трампа, основателя Microsoft Билла Гейтса, модели Ким Кардашьян и певицы Бейонсе. По мнению CNN, ситуация может привести к росту числа фейковых аккаунтов, маскирующихся под странички звезд.
Некоторые правительственные учреждения тоже лишились своих синих галок. На их место были поставлены серые, которые Twitter назначил для правительственных аккаунтов.
Тем временем глава соцсети Илон Маск подарил верификацию минимум трем людям — писателю Стивену Кингу, баскетболисту Леброну Джеймсу и актеру Уильяму Штенеру.
Кроме того, Twitter отказался от маркировки аккаунтов как «СМИ, связанных с государством». Отметки были убраны и со страниц российских СМИ, таких как ТАСС и RT.
Ранее отметки, предупреждающие о связи с государством, получили Би-би-си, CBS, радио NPR и несколько французских СМИ. Многие издания выразили протест по этому поводу и перестали обновлять свои аккаунты в социальной сети.