С Арми Хаммера сняли обвинения в изнасиловании

Прокуратура Лос-Анджелеса после длительного расследования решила не выдвигать против Арми Хаммера обвинений в сексуализированном насилии, сообщает Variety.
Девушка по имени Эффи обратилась в полицию в 2021 году, заявив, что Хаммер подвергал ее физическому насилию во время их периодических отношений, которые длились четыре года, а также жестоко изнасиловал в 2017 году.
Окружная прокуратура пришла к выводу, что достаточных доказательств для обвинения актера нет, отчасти из‑за сложных отношений обвинительницы с Хаммером и невозможности доказать, что сексуальный акт был без согласия.
«Как прокуроры, мы несем этическую ответственность за предъявление обвинений только в тех случаях, которые мы можем доказать вне всяких сомнений», — сказано в заявлении.
Хаммер так прокомментировал у себя в инстаграме* решение прокуратуры: «Я крайне благодарен окружному прокурору за то, что он провел тщательное расследование и пришел к выводу, что преступления не было. Я с нетерпением жду, когда в моей жизни все снова вернется на круги своя, но этот процесс будет долгим и трудным, однако теперь мое имя очищено».
После заявлений Эффи в 2021 году несколько других женщин тоже обвинили Хаммера в сексуализированном насилии. В соцсетях они говорили о его склонности к БДСМ-практикам и фетишизации каннибализма, а также об эмоциональном и физическом насилии с его стороны.
Актерской карьере Хаммера был нанесен значительный ущерб. Его уволили из всех теле- и кинопроектов. С момента, как были высказаны обвинения, Хаммер появился на экране лишь в одном фильме Disney «Смерть на Ниле», переснимать который было слишком дорого.
В своем первом интервью после скандала Хаммер заявил, что все свои действия с женщинами он обговаривал заранее и никому ничего не навязывал. «Я собирал этих женщин, вовлекал их в это — в этот вихрь путешествий, секса, наркотиков и сильных эмоций, летающих вокруг, — а затем, как только заканчивал, просто бросал их и переходил к следующей женщине, оставляя предыдущую чувствовать себя брошенной и использованной», — признавался актер.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.