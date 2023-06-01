ТАСС: следователи объединили дела против Караулова о клевете на Чемезова и Михалкова

Следствие объединило в одно производство уголовные дела против телеведущего Андрея Караулова о клевете на главу Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиту Михалкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что после объединения дел было приостановлено расследование. Когда его планируют возобновить, он не уточнил.
По словам источника ТАСС, расследование дела о незаконной предпринимательской деятельности против Караулова продолжается. Следствие и адвокаты ведущего комментариев пока не давали.
В ноябре 2022 года в доме Караулова в Подмосковье прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова. Госкорпорация считает клеветой публикации в телеграм-канале, которые нанесли вред репутации Чемезова.
По делу о клевете ведущего на Михалкова обыски проходили в марте этого года. Правоохранители пришли почти по 20 связанным с ним адресам в Москве и Подмосковье. Режиссер подал заявление на Караулова после того, как журналист обвинил его в вырубке лесов в Нижегородской области.
Фигурантом дела о незаконном предпринимательстве Андрей Караулов стал в апреле 2023-го. В материалах дела говорится, что Караулов является фактическим владельцем 50 квартир общей стоимостью более 1 млрд рублей, хотя задекларированный доход от журналистской деятельности в период с 2016 по 2022 год составлял порядка 5,3 млн. Эту собственность ведущий якобы нелегально сдает в аренду через третьих лиц.
Сергей Чемезов на данный момент также участвует в судебном разбирательстве с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым, экс-главредом Tatler Арианом Романовским (Кузьминым) и журналистом Тамерланом Бигаевым. Все трое обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые арестованы до 24 июня, свою вину отрицают.