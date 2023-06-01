ТАСС: следователи объединили дела против Караулова о клевете на Чемезова и Михалкова

По делу о клевете ведущего на Михалкова обыски проходили в марте этого года. Правоохранители пришли почти по 20 связанным с ним адресам в Москве и Подмосковье. Режиссер подал заявление на Караулова после того, как журналист обвинил его в вырубке лесов в Нижегородской области.