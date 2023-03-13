На телеведущего Андрея Караулова завели уголовное дело о клевете на Никиту Михалкова

В отношении телеведущего Андрея Караулова возбудили уголовное дело о клевете и провели обыски почти по 20 связанным с ним адресам в Москве и Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.