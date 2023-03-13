На телеведущего Андрея Караулова завели уголовное дело о клевете на Никиту Михалкова

В отношении телеведущего Андрея Караулова возбудили уголовное дело о клевете и провели обыски почти по 20 связанным с ним адресам в Москве и Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.
Уголовное дело о клевете изначально было возбуждено в Нижнем Новгороде, но позже его передали в Москву. Караулов, проживающий в Дубае, никаких комментариев пока не давал.
В ноябре 2022 года в доме Караулова в Подмосковье прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова. Компания считает клеветой публикации в телеграм-канале, которые нанесли вред репутации Чемезова.
Ранее Михалкова уже обвиняли в вырубке леса в Нижегородской области, пишет информагентство. В сентябре 2022-го суд в Нижнем Новгороде признал жителя Москвы, главу «Медиамаркера» Александра Файба виновным по статье о клевете и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Его компания создала и распространила в интернете ролик «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей», говорится в судебных материалах.