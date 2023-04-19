«Коммерсант»: против телеведущего Андрея Караулова возбудили дело о незаконном предпринимательстве

Телеведущий Андрей Караулов стал фигурантом уголовного дело о незаконной предпринимательской деятельности, сообщает «Коммерсант». Правоохранители заявили о 50 квартирах в Москве, которые он нелегально сдавал через третьи лица.
В материалах дела говорится, что Караулов является фактическим владельцем 50 квартир общей стоимостью более 1 млрд рублей, хотя задекларированный доход от журналистской деятельности в период с 2016 по 2022 год составлял порядка 5,3 млн.
Приобретенные Карауловым однушки и двушки записаны в основном на его родственников и располагаются по всему городу, включая центр. Как полагают полицейские, недвижимость приобреталась журналистом специально под сдачу в аренду, которая осуществлялась через третьих лиц. Силовики установили, что от сдачи внаем с 2019 по 2023 год Караулов получил доход в размере не менее 4,8 млн рублей.
Караулов не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому вменить уклонение от уплаты налогов физическим лицом ему невозможно, уточняет издание. Однако, согласно законам, у него может быть изъят незаконно полученный доход и сами квартиры как «орудия преступления», если его вину докажут.
В марте против Караулова возбудили уголовное дело о клевете и провели обыски почти по 20 связанным с ним адресам в Москве и Московской области. Поводом для дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.