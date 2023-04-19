«Коммерсант»: против телеведущего Андрея Караулова возбудили дело о незаконном предпринимательстве

Приобретенные Карауловым однушки и двушки записаны в основном на его родственников и располагаются по всему городу, включая центр. Как полагают полицейские, недвижимость приобреталась журналистом специально под сдачу в аренду, которая осуществлялась через третьих лиц. Силовики установили, что от сдачи внаем с 2019 по 2023 год Караулов получил доход в размере не менее 4,8 млн рублей.