Суд признал законным продление ареста коммерческого директора Ксении Собчак и экс-главреда Tatler

Московский городской суд признал законным решение Тверского районного суда о продлении ареста Кириллу Суханову, коммерческому директору Ксении Собчак, а также бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Об этом из зала суда сообщает агентство «Москва».
Арест продлен до 24 июня этого года. Все трое подследственных обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Обвиняемые отрицают свою вину.
Им вменяют попытку получить у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов о нем в телеграм-канале «Тушите свет». Суханова арестовали в ночь на 25 октября прошлого года вместе с Романовским.
Тамерлана Бигаева 4 ноября вызвали на допрос как свидетеля, однако после долгого разговора со следователем его статус был пересмотрен на подозреваемого. Бигаева арестовали 5 ноября.