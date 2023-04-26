Реклама
Новости

Суд признал законным продление ареста коммерческого директора Ксении Собчак и экс-главреда Tatler

Илья Голубев
Сегодня в 18:53

Московский городской суд признал законным решение Тверского районного суда о продлении ареста Кириллу Суханову, коммерческому директору Ксении Собчак, а также бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Об этом из зала суда сообщает агентство «Москва».

Арест продлен до 24 июня этого года. Все трое подследственных обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Обвиняемые отрицают свою вину.

Им вменяют попытку получить у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов о нем в телеграм-канале «Тушите свет». Суханова арестовали в ночь на 25 октября прошлого года вместе с Романовским.

Тамерлана Бигаева 4 ноября вызвали на допрос как свидетеля, однако после долгого разговора со следователем его статус был пересмотрен на подозреваемого. Бигаева арестовали 5 ноября.

расскажите друзьям
теги
МосгорсудРостех
люди
Ксения СобчакСергей ЧемезовКирилл СухановТамерлан Бигаев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»