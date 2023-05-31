Foo Fighters выпустили десятиминутный трек «The Teacher»

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила песню «The Teacher» — заключительный сингл со своего грядущего одиннадцатого альбома «But Here We Are».
«The Teacher» длится 10 минут, что делает ее самой продолжительной песней, которую группа когда‑либо записывала. Сингл отдает дань памяти покойному барабанщику группы Тейлору Хокинсу и матери основателя Foo Fighters Дейва Грола Вирджинии.
Релиз сопровождается клипом, который срежиссировал американский видеохудожник Тони Оуслер. В 2013 году он работал над роликом к треку «Where Are We Now?» Дэвида Боуи.
Релиз нового альбома Foo Fighters состоится 2 июня. «But Here We Are» станет первой пластинкой после смерти барабанщика группы Тейлора Хокинса, который присоединился к коллективу в 1997 году. Он скончался в марте 2022 года во время тура Foo Fighters по Южной Америке.
В январе 2023-го Foo Fighters заявили, что готовы продолжить работу, несмотря на смерть Хокинса. А в мае стало известно, что новым барабанщиком группы стал Джош Фриз. За свою карьеру он успел поработать в 13 коллективах, включая Guns N’ Roses и Devo. Последней группой, с которой сотрудничал Фриз, была The Offspring — там он с 2021 года отвечал за ударные на концертах и в альбомах «Splinter», «Rise and Fall, Rage and Grace» и «Days Go By».