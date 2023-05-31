Foo Fighters выпустили десятиминутный трек «The Teacher»

В январе 2023-го Foo Fighters заявили, что готовы продолжить работу, несмотря на смерть Хокинса. А в мае стало известно, что новым барабанщиком группы стал Джош Фриз. За свою карьеру он успел поработать в 13 коллективах, включая Guns N’ Roses и Devo. Последней группой, с которой сотрудничал Фриз, была The Offspring — там он с 2021 года отвечал за ударные на концертах и в альбомах «Splinter», «Rise and Fall, Rage and Grace» и «Days Go By».