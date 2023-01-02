Foo Fighters: группа не прекратит существование после смерти Хокинса

Foo Fighters пишут, что без Хокинса группа никогда не стала бы такой, какая она сейчас, и в будущем она сильно изменится без музыканта. Совсем скоро фанаты смогут увидеть эти изменения. Идет речь о новом релизе или концертах, не уточняется.