Foo Fighters: группа не прекратит существование после смерти Хокинса

Американская рок-группа Foo Fighters продолжит работу, несмотря на смерть барабанщика Тейлора Хокинса. Соответствующее заявление коллектив опубликовал в твиттере.
Твит начинается со слов: «Мы прощаемся с самым трудным и трагическим годом, который когда‑либо видела наша группа, и мы хотели бы напомнить, насколько мы благодарны людям, которых любим больше всего, и близким, которых больше нет с нами».
Foo Fighters пишут, что без Хокинса группа никогда не стала бы такой, какая она сейчас, и в будущем она сильно изменится без музыканта. Совсем скоро фанаты смогут увидеть эти изменения. Идет речь о новом релизе или концертах, не уточняется.
Как отмечает Variety, это первое заявление Foo Fighters после смерти Тейлора Хокинса, в котором группа сообщает о продолжении работы.
Тейлор Хокинс скончался в марте 2022 года во время тура группы по Южной Америке. Причины смерти не раскрываются.
Хокинс присоединился к коллективу в 1997 году, когда группа записывала свою вторую пластинку «The Colour and the Shape». Первые треки с участием барабанщика в составе Foo Fighters можно услышать на переиздании альбома к десятой годовщине его выхода. Это композиции «Requiem», «Drive Me Wild» и «Baker Street».