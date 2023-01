Foo Fighters: группа не прекратит существование после смерти Хокинса

Хокинс присоединился к коллективу в 1997 году, когда группа записывала свою вторую пластинку «The Colour and the Shape». Первые треки с участием барабанщика в составе Foo Fighters можно услышать на переиздании альбома к десятой годовщине его выхода. Это композиции «Requiem», «Drive Me Wild» и «Baker Street».