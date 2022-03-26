Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс

Умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Об этом сообщает Rolling Stone.

Хокинс скончался во время тура команды по Южной Америке. Foo Fighters готовились выступить на фестивале Estéreo Picnic в колумбийской Боготе. О причинах смерти не сообщается.

Музыкант присоединился к коллективу в 1997 году, когда группа записывала свою вторую пластинку «The Colour and the Shape». Ранее группу покинул предыдущий барабанщик Уильям Голдсмит.

Первые треки с участием Хокинса в составе Foo Fighters можно услышать на переиздании альбома к десятой годовщине его выхода. Это композиции «Requiem», «Drive Me Wild» и «Baker Street».