Новым барабанщиком Foo Fighters станет Джош Фриз

За свою карьеру Фриз успел поработать в 13 коллективах, включая Guns N’Roses и Devo. Последней группой, с которой он сотрудничал, была The Offspring — там он с 2021 года отвечал за ударные на концертах и в альбомах «Splinter», «Rise and Fall, Rage and Grace» и «Days Go By».