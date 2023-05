В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения

Во время разработки законопроекта о полном запрете гей-пропаганды Лантратова предлагала внести в него ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх. Она даже перечислила игры, которые следует запретить (потому что в них есть негетеросексуальные персонажи). В список депутата попали несколько игр серий Assassin’s Creed, Dragon Age и The Last of Us, а также Sims 3, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Life Is Strange, Fallout, Apex Legends, RimWorld и Overwatch.