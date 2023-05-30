В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения

Компьютерным играм для распространения в России нужно выдавать прокатные удостоверения, как и для фильмов. Об этом заявила первая замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.
По ее словам, существуют видеоигры, в которых «детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей». О каких именно играх речь, она не уточнила.
Депутат также считает, что государству следует активно «вовлекать родителей в курсы повышения цифровой и компьютерной грамотности».
Во время разработки законопроекта о полном запрете гей-пропаганды Лантратова предлагала внести в него ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх. Она даже перечислила игры, которые следует запретить (потому что в них есть негетеросексуальные персонажи). В список депутата попали несколько игр серий Assassin’s Creed, Dragon Age и The Last of Us, а также Sims 3, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Life Is Strange, Fallout, Apex Legends, RimWorld и Overwatch.
Поправку Лантратовой не приняли, однако, по словам главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, законопроект о полном запрете гей-пропаганды и так распространяется на видеоигры.