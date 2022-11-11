The Sims 3, The Last of Us и Fallout: в Госдуме составили список игр, где есть ЛГБТ-персонажи

Первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала игры, в которых «есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы». Ее слова передает «Газета.ру».
В перечень вошли такие тайтлы, как Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и другие.
Лантратова отдельно подчеркнула, что первыми играми с ЛГБТ-персонажами были Le crime du parking, Moonmist и Circuit’s Edge.
По ее словам, ребенку, который играет в это, пытаются показать нетрадиционные отношения «как нечто привлекательное». Депутат пояснила, что детям никто не будет запрещать играть за персонажа противоположного пола.
«Также любимая многими девочками игра The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», — сказала Лантратова.
Стоит заметить, что первый зампред Госдумы говорила только о The Sims 3, в то время как в феврале этого года выход дополнения «Свадебные истории» для The Sims 4 стоял под вопросом из‑за нарушения законодательства о пропаганде ЛГБТ в России.
Ранее Лантратова предложила ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх. Соответствующие поправки она подготовила ко второму чтению в законопроект о полном запрете гей-пропаганды.
Законопроект о полном запрете гей-пропаганды уже прошел первое чтение. Депутаты поддержали его единогласно. Второе чтение документа намечено на 27 ноября.