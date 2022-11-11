The Sims 3, The Last of Us и Fallout: в Госдуме составили список игр, где есть ЛГБТ-персонажи

«Также любимая многими девочками игра The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», — сказала Лантратова.