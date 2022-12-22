Реклама
Новости

Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяется на видеоигры

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ распространяется и на видеоигры. Об этом на пресс-конференции заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

По его словам, если в играх содержится подобная пропаганда, их нужно удалить из онлайн-магазинов или сделать недоступными для российских пользователей. Что касается интернет-игр, они подпадают под запрет гей-пропаганды в интернете, пояснил он.

«Запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает», — добавил он.

5 декабря Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Он устанавливает административную ответственность за размещение таких материалов в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 400 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн.

При этом отдельную поправку о запрете ЛГБТ-пропаганды в видеоиграх Госдума отклонила. Хинштейн тогда говорил, что видеоигры нужно регулировать, но не поправками к вышеуказанному закону.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Александр ХинштейнВладимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»