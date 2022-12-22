Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяется на видеоигры

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ распространяется и на видеоигры. Об этом на пресс-конференции заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, пишет ТАСС.
По его словам, если в играх содержится подобная пропаганда, их нужно удалить из онлайн-магазинов или сделать недоступными для российских пользователей. Что касается интернет-игр, они подпадают под запрет гей-пропаганды в интернете, пояснил он.
«Запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает», — добавил он.
5 декабря Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Он устанавливает административную ответственность за размещение таких материалов в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 400 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн.