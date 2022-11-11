«Все это дьявольские проявления»: депутаты хотят запретить ЛГБТ-пропаганду в играх

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх. Соответствующие поправки она подготовила ко второму чтению в законопроект о полном запрете гей-пропаганды, сообщают «Известия».
По ее мнению, поправки нужны, чтобы «обеспечить безопасность контента» и «сохранить здоровье граждан». Депутат считает, что «пропаганда нетрадиционных отношений» может привести к совершению общественно опасных деяний.
«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», — пояснила она.
Предложения Лантратовой уже поддержали глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции КПРФ Нина Останина и зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.
«Все это дьявольские проявления, которые противоречат нашим традиционным ценностям. Все, где это сегодня демонстрируется, должно быть вне закона. Мы обязаны защитить общество», — подчеркнул Нилов.
Законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды прошел первое чтение 27 октября. Депутаты поддержали его единогласно. На этой неделе заканчивается срок, когда законотворцы могут представить в него свои поправки. Второе чтение документа намечено на 27 ноября.
Документ предполагает запрет пропаганды негетеросексуальных отношений не только среди детей, но и среди взрослых. К информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, добавляется любая демонстрация ЛГБТК-отношений, а также сообщения, «способные вызвать желание сменить пол».
Законопроект обязывает платные ресурсы установить специальный код, подтверждающий возраст пользователя, для доступа к такой информации. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено. Фильмы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение. Реклама с подобной информацией тоже запрещена.