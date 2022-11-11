«Все это дьявольские проявления»: депутаты хотят запретить ЛГБТ-пропаганду в играх

«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», — пояснила она.