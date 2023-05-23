Как на самом деле создаются марафоны: Катя Конасова выпустила расследование о Лерчек и Блиновской

По ее словам, за всеми историями блогеров, которые она рассматривает, стоят одни и те же «команды продавцов воздуха», которые с нуля пишут сценарии прогревов и сами курсы. При этом, как отмечает автор расследования, эти люди часто не являются экспертами в освещаемой теме, а просто собирают информацию в открытом доступе.