Как на самом деле создаются марафоны: Катя Конасова выпустила расследование о Лерчек и Блиновской

Ютуб-инфлюэнсер Катя Конасова выпустила расследование, посвященное курсам и марафонам блогеров. Она разобрала кейсы Лерчек, Елены Блиновской, Надин Серовски, Айзы и Яны Левенцовой.
Конасова приходит к выводу, что курсы и марафоны, на которых блогеры зарабатывают миллионы, не более чем пустышка и создаются под копирку.
Из информации, которую удалось получить, история Надин Серовски с испорченными бровями у горе-мастера — фейк, который был нужен, чтобы запустить собственное обучение. Конасова говорит, что интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской — лишь часть сценария, который написали для Ксении, чтобы запустить «Метод Собчак».
«Слили бабки, слили прогревы, слили схему с налогами Лерчек, слили методы, которыми вешают людям на уши лапшу. Даже я офигела от масштаба. Одно дело догадываться, а другое — видеть своими глазами, насколько они все там охреневшие и зажравшиеся», — отметила Конасова.
По ее словам, за всеми историями блогеров, которые она рассматривает, стоят одни и те же «команды продавцов воздуха», которые с нуля пишут сценарии прогревов и сами курсы. При этом, как отмечает автор расследования, эти люди часто не являются экспертами в освещаемой теме, а просто собирают информацию в открытом доступе.
Весной в России возбудили серию уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. С обвинениями от правоохранителей столкнулись среди прочих Лерчек и ее муж, «королева марафонов» Елена Блиновская, Александра Митрошина и Ольга Нечаева.
Конасова в разговоре с «Афишей Daily» говорила, что считает происходящее не просто налоговой проверкой, но и частью программы по регуляции блогерского рынка.