«Антиплагиат» научился распознавать текст, сгенерированный с помощью ИИ

Языковые модели, такие как ChatGPT, зачастую используют студенты для написания курсовых и дипломных работ. Первый такой случай в России, который осветили СМИ, произошел в РГГУ в начале года. Студент пятого курса Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить ее на оценку «удовлетворительно». После этого Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта попросила Минобрнауки регламентировать использование ИИ в учебном процессе.