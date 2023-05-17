Реклама
Новости

Участники «Мемориала»* учредили в Швейцарии международную ассоциацию

Семён Гудошников
Вчера в 22:04

Участники ликвидированного в России историко-правозащитного общества «Мемориал»* учредили в Женеве международную ассоциацию «Мемориал». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей организации.

В новую структуру вошли 15 организаций российской правозащитной сети. В ее правление избраны 11 человек, включая главу французского отделения «Мемориала» Николя Верта, итальянского исследователя истории ГУЛАГа Андреа Гуллотту и экс-сопредседателя российского «Мемориала» Олега Орлова.

В международной ассоциации пообещали продолжить дело и лучшие проекты «Международного Мемориала». Ее участники отметили, что правозащитная деятельность в России не прекращалась и будет вестись и дальше. «Условия работы ухудшаются с каждым днем. Но эту тему все равно не закрыть, а историю нашу не вычеркнуть», — заявила одна из основательниц российского «Мемориала» Ирина Щербакова.

История «Мемориала» началась в 1987 году с создания одноименной общественной группы в Москве, одним из председателей которой выступил академик Андрей Сахаров. В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2022-го историко-просветительское общество удостоилось Нобелевской премии мира — вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».

В 2023 году сотрудники «Мемориала» столкнулись с уголовными делами о повторной дискредитации армии и о реабилитации нацизма.

* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

расскажите друзьям
теги
МемориалКоммерсантВерховный суд
люди
Олег ОрловИрина ЩербаковаАндрей СахаровАлесь Беляцкий
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»