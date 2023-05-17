Участники «Мемориала»* учредили в Швейцарии международную ассоциацию

В международной ассоциации пообещали продолжить дело и лучшие проекты «Международного Мемориала». Ее участники отметили, что правозащитная деятельность в России не прекращалась и будет вестись и дальше. «Условия работы ухудшаются с каждым днем. Но эту тему все равно не закрыть, а историю нашу не вычеркнуть», — заявила одна из основательниц российского «Мемориала» Ирина Щербакова.