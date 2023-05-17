Участники «Мемориала»* учредили в Швейцарии международную ассоциацию

Участники ликвидированного в России историко-правозащитного общества «Мемориал»* учредили в Женеве международную ассоциацию «Мемориал». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей организации.
В новую структуру вошли 15 организаций российской правозащитной сети. В ее правление избраны 11 человек, включая главу французского отделения «Мемориала» Николя Верта, итальянского исследователя истории ГУЛАГа Андреа Гуллотту и экс-сопредседателя российского «Мемориала» Олега Орлова.
В международной ассоциации пообещали продолжить дело и лучшие проекты «Международного Мемориала». Ее участники отметили, что правозащитная деятельность в России не прекращалась и будет вестись и дальше. «Условия работы ухудшаются с каждым днем. Но эту тему все равно не закрыть, а историю нашу не вычеркнуть», — заявила одна из основательниц российского «Мемориала» Ирина Щербакова.
История «Мемориала» началась в 1987 году с создания одноименной общественной группы в Москве, одним из председателей которой выступил академик Андрей Сахаров. В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2022-го историко-просветительское общество удостоилось Нобелевской премии мира — вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».
В 2023 году сотрудники «Мемориала» столкнулись с уголовными делами о повторной дискредитации армии и о реабилитации нацизма.
* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.