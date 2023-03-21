На председателя совета «Мемориала»* завели уголовное дело о повторной дискредитации армии

По версии следствия, «Мемориал», «пренебрегая исторической правдой», опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые могли участвовать в нацистских преступлениях. Они были осуждены по 58-й статье об измене Родине, по ней проходили миллионы советских граждан, большинство из которых впоследствии были оправданы. Всего в списке жертв репрессий, созданном «Мемориалом», свыше 3 млн человек.