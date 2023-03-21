На председателя совета «Мемориала»* завели уголовное дело о повторной дискредитации армии

На председателя совета «Мемориала»* Олега Орлова завели уголовное дело о повторной дискредитации Российской армии. Об этом говорится в телеграм-канале правозащитного центра.
Дело заведено по части первой статьи 280.3 УК, которая предполагает штрафы до 300 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев или до трех лет лишения свободы.
Позже в «Мемориале» уточнили, что причиной преследования стал репост в фейсбуке** Орлова его же статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили». Изначально материал был опубликован французским изданием Mediapart 14 ноября 2022 года. Правозащитника отпустили под подписку о невыезде.
В этот же день у сотрудников «Мемориала», включая Орлова, его зама Никиты Петрова и председателя правления организации Яна Рачинского, прошли обыски. Они связаны с уголовным делом о реабилитации нацизма (статья 351.1 УК).
Дело было заведено по заявлению «Ветеранов России», которые заявили, что «Мемориал» включил в списки репрессированных тех людей, которые сотрудничали с фашистами во время Великой Отечественной войны.
По версии следствия, «Мемориал», «пренебрегая исторической правдой», опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые могли участвовать в нацистских преступлениях. Они были осуждены по 58-й статье об измене Родине, по ней проходили миллионы советских граждан, большинство из которых впоследствии были оправданы. Всего в списке жертв репрессий, созданном «Мемориалом», свыше 3 млн человек.
* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.