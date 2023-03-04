На сотрудников «Мемориала»* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Мемориала»*, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Дело завели по статье 354.1 УК «Реабилитация нацизма», максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Фигурантами указаны «неустановленные сотрудники» правозащитного общества.
По словам собеседника агентства, дело возбудили, поскольку «Мемориал» включал в списки репрессированных тех людей, которые сотрудничали с фашистами во время Великой Отечественной войны.
«Следствие полагает, что ряд сотрудников „Мемориала“ приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации», — пояснил он.
В середине января Baza и «Рен ТВ» сообщали, что СК проверяет на реабилитацию нацизма председателя международного «Мемориала» Яна Рачинского. Поводом послужил пост, в котором он заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Гитлере, так и на Сталине.
В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2022-го историко-просветительское общество удостоилось Нобелевской премии мира — вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».
*«Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.