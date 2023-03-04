На сотрудников «Мемориала»* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

В середине января Baza и «Рен ТВ» сообщали, что СК проверяет на реабилитацию нацизма председателя международного «Мемориала» Яна Рачинского. Поводом послужил пост, в котором он заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Гитлере, так и на Сталине.