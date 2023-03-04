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На сотрудников «Мемориала»* завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Семён Гудошников
Сегодня в 19:46

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Мемориала»*, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело завели по статье 354.1 УК «Реабилитация нацизма», максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Фигурантами указаны «неустановленные сотрудники» правозащитного общества.

По словам собеседника агентства, дело возбудили, поскольку «Мемориал» включал в списки репрессированных тех людей, которые сотрудничали с фашистами во время Великой Отечественной войны.

«Следствие полагает, что ряд сотрудников „Мемориала“ приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации», — пояснил он.

В середине января Baza и «Рен ТВ» сообщали, что СК проверяет на реабилитацию нацизма председателя международного «Мемориала» Яна Рачинского. Поводом послужил пост, в котором он заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Гитлере, так и на Сталине.

В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Мемориал» за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2022-го историко-просветительское общество удостоилось Нобелевской премии мира — вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинской организацией «Центр гражданских свобод».

*«Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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МемориалСледственный комитетВерховный суд
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Алесь Беляцкий
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