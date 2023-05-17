Директор Пушкинского музея заявила, что передача «Троицы» из Третьяковки угрожает утратой иконы

«Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. <…> Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. „Троица“ — это главный русский вклад в христианскую иконографию, [основное в ней] — не религиозное значение, а значение искусствоведческое», — сказала она.