Директор Пушкинского музея заявила, что передача «Троицы» из Третьяковки угрожает утратой иконы

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что передача иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ) несет серьезные риски утраты шедевра. Ее слова передает ТАСС.
«Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. <…> Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. „Троица“ — это главный русский вклад в христианскую иконографию, [основное в ней] — не религиозное значение, а значение искусствоведческое», — сказала она.
17 июля 2022 года икона впервые после Октябрьской революции была доставлена в Троице-Сергиеву лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Она была установлена в специальную витрину рядом с иконостасом — в историческом месте.
После отправки в лавру на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение», рассказала искусствовед Ксения Коробейникова. В ее распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи.
15 мая 2023 года стало известно, что Владимир Путин решил передать икону «Троица» в собственность РПЦ. В церкви говорят, что президент принял такое решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». В течение года икона Рублева будет выставлена в московском храме Христа Спасителя. Затем она займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.