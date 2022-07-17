«Троицу» Андрея Рублева впервые за 100 лет доставили в лавру

Икону Андрея Рублева «Троица» впервые после Октябрьской революции доставили в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Об этом пишут РИА «Новости».

«Троицу» доставили ночью с 16 на 17 июля в сопровождении сотрудников Третьяковской галереи, реставраторов и хранителя. Ее установили в специальную витрину рядом с иконостасом.

«Соблюдаются все меры предосторожности, температурный режим — то, что нужно с нашей стороны и с их, все выполнили», — рассказала пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.

«Троица» была создана около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-28 годах.

По данным «Интерфакс», впервые в лавру икону привезли после революции 1917 года. С 1929-го она находилась в коллекции Третьяковской галереи, а в 1941-м ее впервые вывезли из музея во время эвакуации. С 1997 года икону ежегодно переносят из музея в храм Святителя Николая в Толмачах на День Святой Троицы.

В Минкультуры заявили, что «Троицу» вернут в Третьяковку после торжеств в лавре.