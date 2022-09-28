Икона «Троица» получила 61 «существенное изменение» из‑за отправки на богослужение

На иконе «Троица», авторство которой приписывают Андрею Рублеву, обнаружили 61 «существенное изменение» после отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру в июле. Об этом в своем телеграм-канале заявила искусствовед Ксения Коробейникова, у которой в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи.

Икона получила «многочисленные шелушения красочного слоя», которые «грозят утратами и нуждаются в срочной консервации», пять участков сочли аварийными. Это произошло из‑за отсутствия необходимых климатических условий в Троицком соборе. Работа испытала «резкий перепад температурно-влажностного режима», она была установлена в неклиматической выставочной витрине.

Последствия «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника», говорится в вердикте реставрационного совета. По его мнению, «многократное реставрационное вмешательство усугубит структуру памятника и приведет к неподдающимся устранению проблемам сохранности».

Поэтому «Троицу» оставят в депозитарии галереи, пока ее состояние не стабилизируется. До этого момента о возвращении иконы в постоянную экспозицию Третьяковки говорить преждевременно.

Реставрационный совет считает необходимым законодательно запретить выдачу ряда уникальных памятников. Там также намерены провести пресс-конференцию и проинформировать общественность о состоянии иконы.

«Троицу» вывезли из Третьяковской галереи 16 июля и на следующий день впервые после Октябрьской революции она была выставлена в Троице-Сергиевой лавре. Перевозка состоялась по инициативе патриарха Кирилла для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.