Суд отказался взыскать с МГУ в пользу семьи Тепляковых деньги, потраченные на обучение Алисы

Зюзинский суд Москвы отказался взыскать с МГУ в пользу семьи Алисы Тепляковой 391 тыс. рублей, потраченных на обучение девочки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Подробностей, в том числе сумму иска, там не уточнили. Ранее мать Алисы говорила, что стоимость обучения ее дочери составит более 391 тыс. рублей в год.
Евгений Тепляков так прокомментировал рассмотрение дела в своем «ЖЖ»: «Оба истца на больничном, суд об этом уведомлен заблаговременно, ходатайства в суд не рассмотрены по существу, большая часть доказательств не рассмотрена и не приложена к делу, стороне истцов не дали высказать позицию, изложить возражения, вызвать своих свидетелей и задать вопросы стороне ответчика, а судья вынесла решение. Это же безусловное основание для перехода к рассмотрению дела по первой инстанции в апелляционном суде».
Тепляковы подали в суд на МГУ и факультет психологии вуза в середине апреля. По данным «Аргументов и фактов», семья требовала компенсации морального вреда.
Мужчина требовал, чтобы его допускали на все занятия дочери, а также экзамены и зачеты. Кроме того, он хотел лично согласовать индивидуальный план обучения Алисы. Евгений Тепляков настаивал, чтобы девочка прошла пятилетний курс за два года. Кроме того, однажды он чуть не устроил драку с одним из преподавателей, потому что ему не понравилась оценка, поставленная дочери.
В своем блоге Тепляков неоднократно критиковал руководство университета и психфака. В частности, он утверждал, что вуз раскрывал персональные данные несовершеннолетней студентки, и требовал вернуть деньги за обучение Алисы. Тем не менее, по словам Евгения Теплякова, Алиса и сейчас продолжает учиться в университете.