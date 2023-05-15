Реклама
Новости

Суд отказался взыскать с МГУ в пользу семьи Тепляковых деньги, потраченные на обучение Алисы

Семён Гудошников
Сегодня в 19:15

Зюзинский суд Москвы отказался взыскать с МГУ в пользу семьи Алисы Тепляковой 391 тыс. рублей, потраченных на обучение девочки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подробностей, в том числе сумму иска, там не уточнили. Ранее мать Алисы говорила, что стоимость обучения ее дочери составит более 391 тыс. рублей в год.

Евгений Тепляков так прокомментировал рассмотрение дела в своем «ЖЖ»: «Оба истца на больничном, суд об этом уведомлен заблаговременно, ходатайства в суд не рассмотрены по существу, большая часть доказательств не рассмотрена и не приложена к делу, стороне истцов не дали высказать позицию, изложить возражения, вызвать своих свидетелей и задать вопросы стороне ответчика, а судья вынесла решение. Это же безусловное основание для перехода к рассмотрению дела по первой инстанции в апелляционном суде».

Тепляковы подали в суд на МГУ и факультет психологии вуза в середине апреля. По данным «Аргументов и фактов», семья требовала компенсации морального вреда.

Алиса Теплякова поступила на платное отделение психологического факультета МГУ в 2021 году, когда ей было девять лет. Однако обучение ее не проходит гладко: однокурсники критиковали Тепляковых, а отец Алисы вступил в конфликт с сотрудниками вуза.

Мужчина требовал, чтобы его допускали на все занятия дочери, а также экзамены и зачеты. Кроме того, он хотел лично согласовать индивидуальный план обучения Алисы. Евгений Тепляков настаивал, чтобы девочка прошла пятилетний курс за два года. Кроме того, однажды он чуть не устроил драку с одним из преподавателей, потому что ему не понравилась оценка, поставленная дочери.

В своем блоге Тепляков неоднократно критиковал руководство университета и психфака. В частности, он утверждал, что вуз раскрывал персональные данные несовершеннолетней студентки, и требовал вернуть деньги за обучение Алисы. Тем не менее, по словам Евгения Теплякова, Алиса и сейчас продолжает учиться в университете.

расскажите друзьям
теги
МГУЖивой Журнал
люди
Алиса ТепляковаЕвгений Тепляков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»