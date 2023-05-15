Суд отказался взыскать с МГУ в пользу семьи Тепляковых деньги, потраченные на обучение Алисы

Мужчина требовал, чтобы его допускали на все занятия дочери, а также экзамены и зачеты. Кроме того, он хотел лично согласовать индивидуальный план обучения Алисы. Евгений Тепляков настаивал, чтобы девочка прошла пятилетний курс за два года. Кроме того, однажды он чуть не устроил драку с одним из преподавателей, потому что ему не понравилась оценка, поставленная дочери.