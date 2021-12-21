Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой факультета психологии

Отец Алисы Тепляковой, девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова, напал на заведующего кафедрой факультета психологии во время экзамена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.
Мужчина, по словам сотрудников вуза, «устроил скандал» после того, как его дочь неправильно ответила на экзамене. Теплякова сдавала «Введение в психологию». Расстроившись из‑за ошибки, девочка выбежала из аудитории до объявления результата.
В аудитории Алиса находилась без сопровождения отца — тому велели дожидаться ребенка на посту охраны. Однако Евгений Тепляков «попытался прорваться на факультет, начал кричать», отметили на факультете.
«Силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования», — пояснили в пресс-службе, добавив, что сотрудники факультета в связи с инцидентом вызвали полицию.
Тепляков, как утверждают на психфаке, «кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям». Успокоить мужчину не получилось и в результате его заперли в аудитории, «чтобы он не смог никому нанести физического вреда».
Алиса Теплякова получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь — сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Алису зачислили на платное отделение.
Отец несовершеннолетней студентки сопровождает ее на занятиях в вузе. Однако поведение Евгения Теплякова не раз вызывало возмущение однокурсников его дочери. Они жаловались на хамство в чате группы, а также некорректные комментарии в сообществах университета в соцсетях.