Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой факультета психологии

Отец Алисы Тепляковой, девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова, напал на заведующего кафедрой факультета психологии во время экзамена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.

Мужчина, по словам сотрудников вуза, «устроил скандал» после того, как его дочь неправильно ответила на экзамене. Теплякова сдавала «Введение в психологию». Расстроившись из‑за ошибки, девочка выбежала из аудитории до объявления результата.

В аудитории Алиса находилась без сопровождения отца — тому велели дожидаться ребенка на посту охраны. Однако Евгений Тепляков «попытался прорваться на факультет, начал кричать», отметили на факультете.