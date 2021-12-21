перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой факультета психологии 21:51
Обращение Хованского в ЕСПЧ, новый трейлер «Эйфории» и другие новости дня
20:55 дайджест
Danya_Milokhin/Instagram
Суд объяснил штраф «Муз-ТВ» образами, «не соответствующими традиционной половой ориентации» 20:37
Против адвоката Ивана Павлова* возбудили уголовное дело о госизмене 20:27
Netflix опубликовал трейлер документального проекта «Место преступления: убийца на Таймс-сквер» 19:27
Юрий Хованский пожаловался в ЕСПЧ на незаконный арест 18:28
Неизвестные напали на олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Фигурист госпитализирован 18:10
В США впервые одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ. Это альтернатива ежедневному приему таблеток 17:58
В петербургском метро появились поезда в стиле «Ведьмака» 17:53
«АТН: новости Беларуси и мира»/YouTube
Россиянка София Сапега попросила Лукашенко о помиловании 17:23
Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов 17:20
Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции Обновлено в 17:14
eFootball 2022 и Balan Wonderworld: худшие игры 2021 года по версии Metacritic 16:43
Центр Вознесенского покажет выставку к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери 16:21
Billie Eilish/YouTube
Билли Айлиш и Финнеас выпустили клип на акустическую версию «Billie Bossa Nova». Это промо для Gucci 16:11
Число случаев заражения «Омикроном» в России выросло до 41 16:11
Умер экс-барабанщик Morphine Билли Конуэй 16:01
Земфира даст первые концерты после выхода «Бордерлайна» 15:22
Мосгорсуд оставил под арестом ректора «Шанинки» Зуева до марта 14:50
Mos.ru
В Москве откроют пятый международный автовокзал — «Красногвардейский» 14:37
Отключить рекламу

Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой факультета психологии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:51

Отец Алисы Тепляковой, девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова, напал на заведующего кафедрой факультета психологии во время экзамена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.

Мужчина, по словам сотрудников вуза, «устроил скандал» после того, как его дочь неправильно ответила на экзамене. Теплякова сдавала «Введение в психологию». Расстроившись из‑за ошибки, девочка выбежала из аудитории до объявления результата.

В аудитории Алиса находилась без сопровождения отца — тому велели дожидаться ребенка на посту охраны. Однако Евгений Тепляков «попытался прорваться на факультет, начал кричать», отметили на факультете.

«Силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования», — пояснили в пресс-службе, добавив, что сотрудники факультета в связи с инцидентом вызвали полицию.

Тепляков, как утверждают на психфаке, «кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям». Успокоить мужчину не получилось и в результате его заперли в аудитории, «чтобы он не смог никому нанести физического вреда».

Алиса Теплякова получила диплом об окончании девяти классов в семь лет, а в восемь — сдала ЕГЭ по русскому, математике, информатике и биологии, но ее баллов не хватило, чтобы поступить на бюджет в МГУ. Алису зачислили на платное отделение.

Отец несовершеннолетней студентки сопровождает ее на занятиях в вузе. Однако поведение Евгения Теплякова не раз вызывало возмущение однокурсников его дочери. Они жаловались на хамство в чате группы, а также некорректные комментарии в сообществах университета в соцсетях.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить